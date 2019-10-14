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Metrobüs tacizcisi yakalandı

Metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Metrobüs tacizcisi yakalandı

Zincirlikuyu´dan Beylikdüzü´ne giden metrobüse binen E.D.'nin (61) Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi   E. D.´yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı.

Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

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