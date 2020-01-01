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Metroda dehşet: 2 kişi bıçaklandı

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler hareket halindeki metroda tartıştıkları 3 kişiden iki kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı.
Metroda dehşet: 2 kişi bıçaklandı

Yaşanan olay sonrası metro Esenler İstasyonu'na geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer bir arkadaşı trenden indi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen ve bıçaklanan iki kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esenler Metro İstasyonunda gece saat 03.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi Bağcılar'dan bindikleri Yenikapı - Kirazlı metrosunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hareket halindeki metro Esenler İstasyonu'na geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer arkadaşları trenden indi.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen 3 kişiden ikisini kanlar içinde gören güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan 2 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de metrodan inen ve ismi öğrenilemeyen üçüncü kişinin de ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri Esenler Metro İstasyonu'nda olay yeri çalışması yaptı. Metronun güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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