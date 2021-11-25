Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şahıs yakalandı

Dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan, polisler tarafından yakalandı. Kimliği henüz açıklanmayan şahsın, 20 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu.

Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAKALANAN SALDIRGANIN 20 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan daha sonra polis tarafından yakalandı. Şahsın, 20 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."