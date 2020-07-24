Metroda müzik, artık yasak!

EGO Genel müdürlüğü, metrolarda son günlerde yaşanan bazı olumsuz durumların önüne geçmek için metroda müzik yapmayı yasakladı. Yasağa uymayanlara 50 tam biniş tutarında ceza uygulanacak.

Geçtiğimiz günlerde Kızılay-Batıkent metro hattında bir yolcunun şarkı söylemesi diğer yolcular tarafından tepki çekmiş, arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine metroda müzik yaparak para toplayan kişilerin akıbeti merak edilir olmuştu. Konu hakkında EGO bir açıklama yaparak diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde eylem ve davranışlarda bulunanlara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

ARBEDE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta Kızılay-Batıkent metro hattında seyahat eden bir yolcu yüksek sesle şarkı söylemeye başlamış, bu duruma bir yolcu tepki göstererek şarkı söyleyen yolcuyu uyarmıştı. Yolcunun şarkı söylemeye devam etmesi üzerine, tepki gösteren genç yolcu, sinirlerine hâkim olamamış, şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarılarak arbede yaşanmıştı. O anlar bir başka yolcunun kamerasına an ve an yansımıştı. Bunun üzerine EGO Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

RAHATSIZ EDEN DURUMLAR YAŞANIYOR

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarından metrolarda son zamanlarda, vatandaşlarımızı rahatsız eden bazı olumsuz durumların yaşandığı görülmüştür. Trenlerde yapılmaması gereken davranışlarla ilgili olarak EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni’nin 09 Haziran 2020 tarih, 29/2020 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Raylı ve Halatlı Sistemler Yolcu Taşıma Yönergesi”ne göre;

GÜRÜLTÜYE 20 TAM BİNİŞ TUTARINDA CEZA

İstasyon ve trenlerde, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde eylem ve davranışta bulunulamaz, gürültü yapılamaz. Aksi halde Kabahatler Kanunu'nun 36’ncı maddesine göre uygulanacak ceza ile birlikte 20 tam biniş tutarı ceza; düzenleme bulunmayan durumlarda ise 20 tam biniş tutarı ceza uygulanmaktadır.

MÜZİK YAPANLARA 50 TAM BİNİŞ CEZA

Yine, idaremizce izin verilen yerler haricinde, istasyon ve trenlerde müzik yapmak ve karşılığında para toplamak yasaktır. Aksi halde 50 tam biniş tutarı ceza uygulanır. Bu kapsamda, trenlerde, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde eylem ve davranışta bulunulmaması, gürültü yapılmaması, izinsiz müzik yaparak karşılığında para toplanılmaması konusunda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyetleri göstermeleri hususunu önemle rica ederiz.”

Mert Yılmaz/İLKSAYFA