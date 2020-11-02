  • BIST 1.130
  • Altın 509,963
  • Dolar 8,3922
  • Euro 9,7634
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
» »

Metroda 'Neden sarılıyorsun?' kavgası

Metroda 'Neden sarılıyorsun?' kavgası
Bursa’da metroda bir erkek yolcu, birbirine sarılan çifte, "Kötü örnek oluyorsunuz, birbirinize girmişsiniz" deyince, taraflar arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Nilüfer ilçesinde sefer yapan metroda yaşanan kavga, iddiaya göre şöyle gelişti: Hareket halindeki metroda birbirine sarılan çifte, bir erkek yolcu, "Yanlış davranıyor, kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi. Çift de "Ne diyorsun sen?" yanıtını verdi. Çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı. Yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Metroda 'Neden sarılıyorsun?' kavgası
Metroda 'Neden sarılıyorsun?' kavgası
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın
İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
Seferihisar'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
Son Eklenen Videolar
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
Bursa'da, taksi dolmuşun kediyi ezme anı kamerada
Bursa'da, taksi dolmuşun kediyi ezme anı kamerada
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi
MSB'den cumhuriyetin 97. yılına özel video
MSB'den cumhuriyetin 97. yılına özel video
Rusya’da 12 yaşındaki kızdan dünya rekoru
Rusya’da 12 yaşındaki kızdan dünya rekoru
Trans bireyler öldüresiye dövdü
Trans bireyler öldüresiye dövdü
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti