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Metrodaki mucize kurtuluş, trenin altından yürüyerek çıktı

ŞİŞLİ'de istasyonda beklerden gelen trenin altına atlayan genç kız hafif sıyrıklarla vagonun altından çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Metrodaki mucize kurtuluş, trenin altından yürüyerek çıktı

Şişli Metrosu'nda 25 Ekim 2020'da meydana gelen olayda, genç bir kız gelen istasyondaki sarı çizgiyi geçerek bir süre bekledi. Genç kız ardından kendini gelen trenin altına attı. İstasyonda büyük panik yaşandı, hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ancak herkesi şoke eden bir olay gerçekleşti. Genç kız vagonun altından yürüyerek çıktı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız daha sonra babasına teslim edildi.

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