  • BIST 1.384,360
  • Altın 494,55
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9750
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması 

Ankara'da, metruk binada Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Batuhan Yıldız (20), savunmasında, taciz edildiğini ileri sürdü.
Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması 

Yıldız, "Maktul, beni boynumdan öptü. Tacizlerine devam edince 'Ne yapıyorsun' dedim. Elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına 1-2 kere vurdum" dedi.

Olay, 8 Aralık 2020'de, Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Yıldız, tartıştığı Ali Rıza Koçak'ı başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Yıldız, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'TACİZLERİNE DEVAM EDİNCE TAŞLA KAFASINA 1-2 KERE VURDUM'

Tutuklu sanık Batuhan Yıldız'ın Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yıldız, savunmasında, olay günü alkol aldığını ve olay yerinden geçerken önceden tanımadığı Ali Rıza Koçak'ın, kendisini el kol hareketleri yaparak metruk binaya çağırdığını iddia etti. Yıldız, "Binaya girdiğimde maktul bir arkadaşıyla birlikte kolonya içiyordu. Beni yanına oturttu, bir süre sonra beni boynumdan öptü. Tacizlerine devam edince 'Ne yapıyorsun' dedim. Küfretti daha sonra elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına 1-2 kere vurdum. Yere düşünce de kaçtım. Olaydan çok etkilendim, sürekli şahsın hayalini görüyorum" dedi.

TANIK: 'ALİ RIZA'YI ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Olay sırasında harabe binada bulunan tanık A.A. ise ifadesinde, Ali Rıza Koçak ile alkol aldıklarını daha sonra uyumak üzerelerken gencin ayaklarını dürttüğünü söyleyerek, "Bana 'Sen çık, ben Ali Rıza’yı öldüreceğim' dedi. Ali Rıza’nın yanına gitti ve tartışmaya başladılar. Elindeki 1,5 litrelik su şişesiyle maktulun kafasına vurdu. Bu sırada ben kaçtım. Müdahale edecek durumda değildim. Batuhan Yıldız, elleri kanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşırken bekçiler yakaladı" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık ve psikolojik durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika'da aşırı sağ 'ciddi tehdide' dönüşüyor30 Temmuz 2021 Cuma 13:34
  • Türk-İş, kuruluşunun 69'uncu yılını kutluyor30 Temmuz 2021 Cuma 13:33
  • Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi30 Temmuz 2021 Cuma 12:49
  • Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası30 Temmuz 2021 Cuma 12:39
  • Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması 30 Temmuz 2021 Cuma 12:36
  • Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'30 Temmuz 2021 Cuma 12:19
  • Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı30 Temmuz 2021 Cuma 12:19
  • Tescilli Nizip sabunu yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor30 Temmuz 2021 Cuma 11:48
  • Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu30 Temmuz 2021 Cuma 11:38
  • Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 95,5 milyon araç trafiğe çıktı30 Temmuz 2021 Cuma 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti