Metruk evleri mesken tuttular!

Mamak; Dostlar, Tepecik ve Köstence Mahallelerinde yıkılmadan bırakılan metruk evler kimliği belirsiz kişilere mesken oldu.

Mamak; Dostlar, Tepecik ve Köstence Mahallelerinde yıkılmadan bırakılan metruk evler uyuşturucu ve alkol kullanan, hırsızlık ve gasp yapan kişilere mesken oldu. Bölge sakinleri metruk evlerin önünden geçerken zor anlar yaşadıklarını, tehdit ve gaspa maruz kaldıklarını dile getirerek belediyeden evlerin yıkılmasını talep etti.

MESKEN TUTTULAR

Metruk evleri mesken tutan kişiler, bölgede ikame eden ve bölgeden geçen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bölge sakinlerinin verdikleri bilgilere göre bir kısmı Dostlar Mahallesi, bir kısmı Tepecik Mahallesi ve bir kısmı Köstence Mahallesi’ne bağlı olan metruk evlerin gün içerisinde onlarca kişi tarafından kötü amaçlı kullanıldığı belirtiliyor.

HIRSIZLIK VE GASP ARTTI

Bölge sakinleri son dönemlerde hırsızlık ve gasp olayların arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor, “Metruk evlere gün içerisinde onlarca kişi girip çıkıyor. Yoldan geçen vatandaşların önünü kesip para, telefon vb. gibi değerli eşyaları gasp ediliyor. Vermediğiniz takdirde zor kullanıyorlar ve tehdit ediyorlar. Bunun yanı sıra plakasız araç kullanan kişiler bu evleri mesken tutuyor.”

KAÇAK ELEKTRİK VE SU KULLANIYORLAR

“Kimliği belirsiz kişiler bu araçlarla gelip burada kalıyor. Elektrik ve suyu kaçak kullanıyor. Meşru olmayan ne kadar olay varsa hepsi bu evlerde yaşanıyor. Bizler bu evlerin önünden geçemez olduk. Bir an önce Mamak ve Büyükşehir Belediyesi’nden bu evlerin tamamen yıkılarak temizlenmesini talep ediyoruz.”

YIKILMASINI İSTİYORUZ

Köstence Mahallesi Muhtarı Zafer Görücü ise bölgede metruk evler yüzünden onlarca vatandaşın mağdur olduğunu vurgulayarak, bir an önce evlerin yıkılması gerektiğini kaydetti. Görücü, gasp, hırsızlık, uyuşturucu vb. gibi gayri meşru olayları yapan şahısların bu evleri mesken tuttuğunu hatırlatarak, vatandaşların güvenliğinden endişe duyduklarını belirtti. İlgili makamlara gerekli müracaatları yaptıklarını da hatırlatan Görücü, henüz bir netice alamadıklarını kaydetti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA