Metruk yapılardan yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında bulunan ve görüntü kirliliğinin yanı sıra sağlık açısından da tehlike arz eden metruk binaları yıkıyor.

Şehrin çehresini değiştiren çalışmalar kapsamında son olarak İskitler Sanayi Bölgesi, Varlık Mahallesi ve Çaldağı Tepesi’nde geniş kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

KENT TEMİZLİĞİNDEN TAVİZ YOK

Kent Estetiği, Fen İşleri, Özel Projeler ve Dönüşüm ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar 24 Ağustos'tan itibaren yoğunlaştırıldı.

Daha önce Uzunyol Caddesi ve Çankaya ilçesindeki birçok noktada metruk yapı, çadır ve barakaların yıkımı yapılırken, hafriyat ve atık temizliğine de ağırlık verildi. Dikmen Keklikpınarı Mevkii’nde 44 metruk yapı, 12 çadır ve 40 barakayı bertaraf eden Büyükşehir ekipleri, İskitler-Sanayi bölgesi, Varlık Mahallesi ve Dikmen Çaldağı Tepesi’nde de yoğun bir atık ve metruk yapı temizliği yaptı.

Şehrin kentsel dönüşüm alanları içerisindeki yıkıntıları, moloz ve hafriyat atıklarını taviz vermeden ortadan kaldırdıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Şehrimizdeki metruk yapıları, yıkıntıları, enkazı, molozu ortadan kaldırmak gibi iddialı bir çalışmaya girdik. Dikmen Çaldağı bölgesinden 1788 kamyon hafriyat aldık, 77 metruk yapıyı yıktık, 41 çadır ve barakayı ortadan kaldırdık. Özel Projeler Dairemiz ile koordinasyon halinde buraları kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmayacakları, açıkta kalmayacakları bir yapı oluşturduk. Onun için alışılmış yıkım görüntüleri yerine adeta güle oynaya bir temizlik gerçekleştiriyoruz.”

ESKİ VE YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILACAK

Yapılan temizlik çalışmaları hakkında Başkentlileri bilgilendireceklerini vurgulayan Koç, “Bu bölgelerdeki değişimi, eski ve yeni halini görüntülerle bütün Ankara'ya göstereceğiz” dedi.

İskitler’den sonra Dikmen Deresi civarında temizlik çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu açıklamalarda bulundu:

“İskitler bölgesi ortaya çıkan kirlilik nedeniyle çeşitli suç örgütlerinin yuvalandığı ve hijyen bakımından büyük tehlikeler arz eden bir görünüm içerisindeydi. Bu bölgede şimdiye kadar 66 kamyon hafriyat kaldırdık, 3 metruk yapıyı yıktık. Vatandaşlarımız ile Özel Projeler Dairemiz, belediye encümenimizin kararı doğrultusunda bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaya uyan vatandaşlarımızla aylık 135 TL gibi bir taksitle uzun vadeli 200 metre arsa karşılığı gecekondularının yıkımının müsaadesini alıyoruz. Dolayısıyla onlar da bu durumdan memnunlar ve bir mağduriyet oluşmuyor. Burayı Etlik-Eski Garajlar bölgesine kadar temizleyeceğiz. Bu çalışmada sona geldiğimizde de değişimi Ankaralılara sunacağız.”

ŞEHRİN GÖBEĞİNDEKİ CANLI HAYVAN PAZARINA SON

Varlık Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarını da kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini söyleyen Koç, “Varlık Mahallesi’nde canlı hayvan pazarı kuruluyor, hayvan besleniyordu. Çevresel kirlilikten, güvenlik eksikliğine kadar birçok problem oluşuyordu. Ankara'nın kırsal bölgelerindeki üretici için de haksız rekabete neden oluyordu. Burayı tümüyle ortadan kaldırdık. Mansur Yavaş belediyeciliğinin temel ilkelerinden biri; görüntüyü kurtarmak, bir algı oluşturmak değil, kalıcı çözümler üretmek. Temizlediğimiz bölgelerin eski haline dönmemesi için arkadaşlarımız özel tedbirler alıyor” diye konuştu.

“Başkent’i Başkentlilere yakışır bir şekilde hazırlıyoruz. Cumhuriyet’in başkenti Avrupa başkentleriyle yarışır, çağdaş ve modern bir başkent olacak” diyen Koç, metruk yapıların yoğun olduğu ve güvenlik sorunu yaşanan bölgelerden biri olan Hıdırlık Mevkii’nde de Emniyet güçleri ile koordineli şekilde yıkım ve temizlik çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.