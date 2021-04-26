Metruklar yapılar yıkılıyor

Pursaklar Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin çehresini değiştirmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeli yapılar ile genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk yapıları yıkıyor. Belediye ekiplerince tespit edilen metruk binalar, çevre güvenliğinin alınmasının ardında yıkımı gerçekleştiriliyor.

İlçe sakinlerinin şikayetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor.