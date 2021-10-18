Mevlit Kandili idrak edildi

Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.



Kayseri'de Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı, cami imam hatibi Metin Yalçınkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı da vaaz verdi.

Program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Batman'da Şevket Başak Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Vaazında Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler anlatan İl Müftüsü Turgut Erhan, Mevlit Kandili'nin İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığını anımsattı.

Programın ardından cemaate lokma ikram edildi.

Siirt'te Mevlit Kandili tarihi camilerde dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.

Cemaat namaz kıldı, dua etti ve okunan mevlidi dinledi.

Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlit Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verildi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından dua edildi, ilahiler okundu.

Mersin'de de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.

Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı program, Yasin-i Şerif'in ardından sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Edirne'de Selimiye başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Edirneliler, son ilahi din İslam'ın tebliğcisi son Peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ettirdiği dua ile son buldu.

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere yoğun ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı. Bazı camilerde cemaate ikramda da bulunuldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Programın ardından cemaate meyan şerbeti ikram edildi.

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki vatandaşlar ise kandil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Kentteki diğer camilerde de düzenlenen programlarda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Malatya İl Müftülüğünce kandil dolayısıyla Kernek Karagözlülüler Camisi'nde program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunmasının ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından namaz kıldırıldı.

Kahramanmaraş'taki Abdulhamithan Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda ise Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın ardından cemaate çeşitli ikramlar verildi.

Adıyaman'da yatsı namazının ardından Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Program sonrası Adıyaman Belediyesince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Kilis'te İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Cümbüş Camisi'nde düzenlenen program İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.