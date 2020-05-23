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Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistlerin ülkemize gelmek istediğini biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere yaptığı görüşmeleri anlattı. Çavuşoğlu, Rus turistlerin tatil için Türkiye'ye gelmek istediklerini belirtti.
Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistlerin ülkemize gelmek istediğini biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere ile yaptığı görüşmelerin ardından turizmcileri sevindirecek açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"RUS TURİSTLERİN GELMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu. Almanya, Fransa ve İngiltere ile turizm konusunda 4'lü toplantı yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki sefer görüştük. Rus turistlerin de ülkemize gelmek istediğini biliyoruz.

Turizm sadece Antalya ve Alanya için değil Türkiye için önemli. Bizim de önceliklerimizden bir tanesi. Kendim Dışişleri Bakanıyım ama Kültür ve Turizm Bakanımızın 4 tane yardımcısı var ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu seneyi az hasarla geçeceğiz. Ondan sonra hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

"TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Biz biliyoruz ki Alman, Rus dostlarımız da Avrupa'daki, Türkiye'ye gelip de ülkemizi bilen herkes gelmek istiyor. Pandemi konusunda da diğer alternatif ülkelerdeki seviyeyi vaka ve diğer rakamlarla, sağlık kapasiteleriyle bizi kıyasladıkları zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Bu nedenle gelmek istiyorlar. Gelmek istiyorlarsa da birlikte çalışmamız lazım. O insanların Türkiye'ye gelip tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım."

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