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Mevsimlik işçilere hijyen paketi

Büyükşehir Belediyesi Ankara’da koronavirüs vakalarının artmasının ardından tekrar harekete geçti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıtmaya başladı.
Mevsimlik işçilere hijyen paketi

Başkent’in birçok noktasında maske dağıtımını sürdüren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çevre ilçelerdeki mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketinden dağıtmaya başladı. İlki Kahramankazan’da gerçekleştirilen dağıtıma katılan Daire Başkanı Seyfettin Aslan, aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere koronavirüse karşı yapılması gerekenler konusunda da bilgi verdi.

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TÜM İLÇELERDEKİ MEVSİMLİK İŞÇİLERE DAĞITILACAK 

Çimşit Mahallesi yakınlarındaki tarım alanlarına kurdukları çadırlarda kalabalık aileler olarak yaşayan tarım işçilerine yardımları sürekli hale getireceklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Tarım işçisi olarak çalışan, özellikle Şanlıurfa, Harran, Akçakale’den gelen yurttaşlarımız yaz boyu burada kalıyorlar. Zor şartlar altında, sebze ve meyve üretimi için çalışıyorlar. Çadırlarda kalıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfektan ve maske yardımında bulunup, onlarla hasbihal edeceğiz. Dertlerini dinleyip, gelecek yıl bu sorunları çözülmüş olarak daha rahat etmelerini sağlayacağız. Bundan sonra da belli zaman aralıklarında maske ve dezenfektan yardımlarımız devam edecek” diye konuştu. 

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Aslan, dağıtımların Kahramankazan’da başladığını ve Ankara’nın bütün ilçelerindeki mevsimlik işçilere yardım yapılacağını da sözlerine ekledi. 

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İŞÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR 
Ailesiyle birlikte yıllardır tarım işçiliği yaptığını belirten Fırat Yılmaz, “Bugün bizleri ziyaret edip, dezenfektan ve maske getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi. 6 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Ahmet Mehmed ve ailesi ise, “5 aile birlikte yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye konuştu. 

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