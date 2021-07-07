Mevsimlik işçilerin zararı giderilmeli

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan Şereflikoçhisar’da sel mağduru mevsimlik işçileri ziyaret ederek, “Zarar ve kayıpların bir an önce giderilmesi lazım" dedi.

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan ve İl Teşkilatı'ndan oluşan heyet, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarara uğrayan mevsimlik işçileri ziyaret edip yaşadıkları sorunları dinledi. Sel bölgesini yerinde gören ve mevsimlik işçileri dinledikten sonra konuşan HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, zarara uğrayan işçilerin ve ailelerinin taleplerinin yetkililer tarafından acilen karşılanması gerektiğini söyledi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ VAR

Karaarslan, "Şereflikoçhisar ilçemizde yer alan İrfanlı Barajı’nın yakınındaki Gülhüyük bölgesinde mevsimlik işçi olarak tarım faaliyeti yürüten, yağan yağmur ve selden dolayı zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yağan yağmurun şiddetinden dolayı ciddi anlamda bir sel olmuş ve çadırların büyük bir kısmını sel alıp göle kadar götürmüş durumda. Maalesef şu an buradaki vatandaşlarımız özellikle çadır başta olmak üzere ihtiyaçları konusunda ciddi manada zarara uğramış durumdalar. Bu konuda gerek AFAD gerek belediyelerden talepleri var. Bu taleplerin karşılanması lazım" dedi.

ZARAR VE KAYIPLARIN GİDERİLMESİ GEREKİR

Şu ana kadar sadece bir çadırın tek kurulmuş olmasının sorunun çözümü için yeterli olmadığına vurgu yapan Karaarslan, "Gerek burada yaşayan insanların sayısı, banyo ihtiyaçları, mutfak ihtiyaçları ebeveyn çadırının olmaması bu anlamda ciddi bir problem. Bu felaketin gündüz gerçekleşmesinden dolayı elhamdülillah can kaybı olmadı. Şayet gece yaşanmış olsaydı selin küçük çocukları dahi alıp götürmesi söz konusu olabilirdi. Buradaki zarar ve kayıpların bir an önce giderilmesi lazım" diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



