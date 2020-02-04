MEYAD Başkanı İsmail Akgün: Siz de mobbinge uğruyor olabilirsiniz

MEYAD Başkanı İsmail Akgün, mobbinge uğrayan bazı çalışanların fark etmediğini belirterek, “Dil, din, ırk, siyasi görüşlerinizden dolayı ötekileştiriyor, başarınız yok sayılıyorsa bunlar mobbingin belirtileridir” dedi.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Başkanı İsmail Akgün iş ortamında çağımızın sorunu olan mobbing hakkındaki sorularımızı yanıtladı. ‘Bunu bir vebaya benzetiyorum’ diyen Akgün, pek çok çalışanın mobbinge uğradığını ama farkında olmadığını bildirdi. Akgün, “Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ayrımına uğruyorsa, başarısı görmezden geliniyorsa bunlar mobbing belirtileridir” dedi.

MOBBİNGİ NASIL ANLARIZ?

MEYAD Başkanı Akgün, sorularımıza şu yanıtları verdi:

“Aslında pek çok kişi mobbing görüyor ama o yaşadığının mobbing olduğunu bilmiyor. Mobbingde cinsiyet ayrımı, kamu - özel ayrımı yoktur. Peki bir çalışan kendine nasıl mobbing yapıldığını anlar? Kişi aşağılanıyorsa, cinsiyet ayrımı yapılıyorsa, dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüş ayrılığı yapılıyorsa, bunların yanı sıra ‘Bu kişi çok çalışkan ama bizden değil’ cümlesini duyuyorsa ya da yaptığı başarılar önemsenmeden geçiştiriliyor yok sayılıyorsa, bunlar mobbingin belirtileridir.”

BİR İŞ YERİNDE MOBBİNG NEDEN YAPILIR?

“Biz kendimizi geliştiremiyoruz. Çalışanımızdan, yöneticiye, işverene kadar böyle. Halen eski mantık devam ediyor. Eğitimde ‘Eti senin kemiği’ benim anlayışı devam ediyor. Ne kadar baskı yaparsam o kadar bana hizmet eder. Bir diğer sebep ise mobbing yöntemi ile 4857 sayılı iş kanunundan doğan bazı yükümlülükler var. Kişiyi tazminatsız olarak işten çıkarmak için yapılır. Ekonomik sebeplerin başında bu gelir.”

MOBBİNG FARK EDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

“İşçi olarak çalışanlar öncelikle İŞKUR İl Müdürlüklerine ya da ALO 170 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’ne başvurabilirler. Bunun dışında kamu özel fark etmeksizin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvurabilir. Memurlarda ise bir silsile vardır. Yani memurun şefi mobbing yapıyorsa bir üste şube müdürüne çıkar. Bu böyle devam eder. Mobbing yapanın bir üst makamına şikayet edilir.”

ANINDA ŞİKAYET EDİLMELİ Mİ?

“Dernek olarak bizlere danışanlara öncelikle şikayet etmelerini önermiyoruz. Sorun yaşadıkları kurum içerisinde yaşadıkları sorunu çözmeye çalışmalarını öneriyoruz. Yani iş arkadaşları, ya da üzerlerinde müdürleri, yöneticileri yapıyorsa bunu çözebilirler. Ama işverenden bir mobbing geliyorsa bunu derhal şikayet etmelidir. Bir de şunu belirtelim. Mobbingin iki türü vardır. Birincisi işverenden çalışana yapılan dikey mobbing. Bir diğeri çalışanların gruplaşarak arkadaşını ya da yöneticilerini ötekileştirerek yaptıkları yatay yönlü mobbingdir. Ya da çalışanlar işverene bunu yapabilir. Marka değerine zarar verme, sanal karalama kampanyası yürütme gibi. En çok hangisi yapılıyor derseniz işverenden çalışanadır.”

İŞVEREN ÖĞRENİNCE NE OLUR?

“Bazen yöneticiler altlarında çalışana mobbing uyguluyordur. İşverenin bu durumdan haberi yoktur. Şikayet edildiğinde işverene haber gider. Bazı zamanlar bunun sonu karşılıklı fesih ile sonuçlanır ve çalışan tazminatını alarak işten ayrılır. Bazen ise bu şikayetlerden sonra yöneticiler ya da işverenler bu davranışlarına son vererek çalışanın işine devam etmesini sağlar.”

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILMALI?

“İşe girişte ve her beş yılda bir, oryantasyon eğitimleri kapsamında mobbing eğitimleri zorunlu olmalıdır. Mobbing mağdurları ve ailelerine rehabilitasyon desteği sağlanmalıdır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. TCK tarafından hapis cezası öngörülmelidir. MOBBİNG Yasası çıkarılmalıdır.”

SİZ MOBBİNG ÜZERİNE NE GİBİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORSUNUZ?

“Bizler mobbing mağduru olan çalışanı dinleriz. Onun anlattıklarından durumun mobbing olup olmadığını anlarız. Ve bu çalışana gidiş yolu gösteririz. Ayrıca mobbing konusunda MEYAD olarak sürekli eğitimler veriyoruz. Türkiye’nin birçok ilinde ben bizzat konuşmacı olarak katılıyor bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyorum. Yine yakın zamanda “I. Uluslararası Şiddet Sempozyumunu” Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi ile birlikte düzenlemeye karar verdik ve harekete geçtik. 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde Tokat’ta farklı birçok ülkeden ve ülkemizden bilim insanı ve yöneticilerin katılımı ile gerçekleştireceğiz. Onun dışında MEYAD Genel Merkezi’nde cumartesi günleri farklı konuların uzmanları ile üyelerimiz, vatandaşlarımız bir araya geliyor. Eğitimler veriliyor. Katılmak isteyenleri cumartesi günleri bekliyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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