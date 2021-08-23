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Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ı (2) tabancayla öldürüp, daha sonra kabloyla kendini asarak intihar ettiği iddia edilen Mehmet Meydan'ın (47), geride 14 sayfalık bir mektup ve yüklü miktarda para bıraktı.
Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor

Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan, hayvan gütmek için yanına 13  ve 14 yaşındaki oğullarını alarak, 18 Ağustos Perşembe gecesi dağa çıktı. Geceyi dağda geçiren Mehmet Meydan, 19 Ağustos Cuma günü çocuklarını hayvanların yanında bırakıp, köye eşi Hanife ve küçük oğlu Egemen'in yanına döndü. Dağda kalan çocuklar ise  bir süre aramalarına rağmen baba ve annelerinden haber alamayınca cumartesi günü öğle saatlerinde komşularını arayıp yardım istedi.

ANNE VE OĞLU AYNI KABRE DEFNEDİLDİ

Eve giden komşular kapıyı açtıklarında Mehmet Meydan, Hanife Meydan ve Egemen Meydan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Komşuların haber vermesi sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, Hanife ve Egemen Meydan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü, Mehmet Meydan'ın ise kabloyla kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Meydan ailesinin cenazeleri dün köye getirilerek, toprağa verildi. Küçük Egemen annesi Hanife ile aynı kabre defnedildi.

MEKTUPTAKİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın gerçekleştiği evde detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin evde Mehmet Meydan'ın kaleme aldığı düşünülen ve 14 sayfadan oluşan mektuba ulaştığı ve yüklü miktarda para buldukları öğrenildi. Mektupta Mehmet Meydan'ın hayatıyla ilgili birçok konu ve iddiaya yer verdiği ifade edilirken, bu iddiaların konusu ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet Meydan'ın mektubunda yer verdiği iddiaları araştırmaya başladığı kaydedildi. Savcılık tarafından da olayla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü, cenazelere yapılan otopsi sonuçlarının ise henüz çıkmadığı belirtildi. 

Köy halkı, psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ettikleri Mehmet Meydan'ın kimseyle husumeti olmadığını, kimseyle sohbet etmediğini ve cep telefonu numarasının da kimsede bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, Mehmet Meydan'ın yaklaşık 9 ay önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, eşi Hanife Meydan için ambulans talebinde bulunduğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı da ortaya çıktı.

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