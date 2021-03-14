Meydanlarda ücretsiz internet büyük ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” sözleriyle Başkent meydanlarında hayata geçirilen ücretsiz internet hizmeti vatandaşlardan tam not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta hayata geçirdiği meydanlarda ücretsiz internet uygulaması vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Akıllı kent uygulamaları kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 20 meydanda ücretsiz wi-fi hizmetini başlattı.

BİRİNCİ FAZDA HEDEF 35 MEYDAN

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 20 meydanda başlayan ücretsiz internet hizmeti kısa sürede toplam 35 meydanda vatandaşlarla buluşturulacak. “İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” sözleriyle konuya dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sene sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ulaşmayı planladıklarını açıklamıştı.

Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistler dahil tüm Başkentlilerin bu hizmetten yararlanabilmesi amacıyla “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden aktifleştirilen wi-fi bağlantısı olan meydanları, adres bilgileriyle birlikte tek tek açıkladı.

İNTERNETE NASIL BAĞLANILIYOR?

Büyükşehir Belediyesi ücretsiz wi-fi ağına erişilebilmesi için 20 noktaya vatandaşlar için uyarıcı tabelalar yerleştirdi.

İnternet bağlantısına mobil cihazlarının wi-fi özelliğini kullanarak “Ankara Buyuksehir Wifi” kablosuz ağına girmesi gereken vatandaşlar, ilk kullanımda cep telefon numaralarını sisteme tanıtarak üye oluyor. Vatandaşlar üyelik işleminin tamamlanmasının ardından cep telefonuna gelen bağlantı şifresi ile kent genelinde uygulamanın geçerli olduğu her yerde internete bağlanabiliyor.





VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla teknolojik yenilikleri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz, hızlı ve güvenli internet hizmeti başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlardan tam not aldı.

Yeni hizmetten ilk kez yararlanan Başkentliler kadar diğer illerden gelen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Mehmet Aslan: “Başkanımız Mansur Yavaş tüm halkımızın yararlanması için buraya internet bağlattı. Allah razı olsun.”

-Mahmut Can Bozyiğit: “İnternet paketleri yüksek fiyatlardan satılıyor. Bazı vatandaşların internet paketi almaya gücü yetmiyor. Mansur başkanımızın ücretsiz wi-fi uygulaması çok iyi olmuş. Çok teşekkür ederiz.”

-Kadir Uzuntaş: “Antalya'dan geldim. Tek hamleyle, tek şifreyle internete bağlandım. Gayet hızlı ve akıcı. İnternet çağında yaşıyoruz. Şu anda her şey internet üzerinden yapılıyor. Pandemiden dolayı alışverişler bile internetle yapıldığı için bu uygulama çok güzel olmuş. Mansur Başkana teşekkür ederim.”

-Elif Özkartal: “Üniversite öğrencisiyim, bu uygulamayı Ulus Meydanı'nda da kullandım. Çok memnun kaldım. Aynı zamanda ev arkadaşımla birlikte başkanımızın öğrenci evlerine uyguladığı su indiriminden de faydalanıyoruz. Teşekkür ediyoruz.”

-Rıfat Küçüközdemir: “Ben Ulus'ta esnafım. Gerçekten güzel bir hizmet. En azından şu anda wi-fi'si olmayan esnaf arkadaşlarımız var. Onlar için de çok güzel oldu. Burada öğrenciler olsun, giden gelen çok oluyor. Herkes için güzel bir hizmet oldu.”

-Zeynep Küçüközdemir: “Bizim için, uzaktan eğitim gören çocuklar için, herkes için çok iyi oldu. Bizim internetimiz var ama olmayanlar için gayet iyi bir hizmet.”

-Özge Özer: “Mansur başkanımızın bu yaptığı hizmet insanlık adına çok güzel bir hizmet.”

-Burak Vardar: “Başkanımız Mansur Yavaş özellikle gençler için çok güzel bir hizmet getirdi.”

-Selami Sağlık: “Ben Ulus'ta esnafım. Ulus esnafına da sahip çıkan Mansur Bey için ne söylenebilir ki? Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

-Ahmet Arslan: “Ankara Büyükşehir Belediyesine yakışır bir uygulama.”

Devreye alınan ücretsiz wi-fi noktaları şunlar:

• 1- 512. Sokak İvedik

• 2- Adnan Yüksel Cad

• 3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

• 4- Batıkent Meydan(Gimsa Önü)

• 5- Elmadağ Kent Meydanı

• 6- Haymana Kent Meydanı

• 7- Kalecik Kent Meydanı

• 8- Polatlı Kent Meydanı

• 9- Şehit Salim Akgül

• 10- Ayaş Kent Meydanı

• 11- Bala Kent Meydanı

• 12- Beypazarı Atatürk Parkı

• 13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

• 14- Güdül Kent Meydanı

• 15- Kahramankazan Kent Meydanı

• 16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

• 17- Nallıhan Kent Meydanı

• 18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

• 19- Evren Kent Meydanı

• 20- Ulus Meydanı