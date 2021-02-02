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Meyve bahçesinin kış bakımı tamamlandı

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’da kurulan 17 dönümlük meyve bahçesinin kış bakımı yapıldı.
Meyve bahçesinin kış bakımı tamamlandı

Keçiören Belediyesi ekipleri bahçede yaptıkları çapalama çalışmasıyla donan toprağın havalanmasını sağladılar. Keçiören Başkanı Turgut Altınok ise Keçiören’de tarımsal üretimi artırmak ve teşvik etmek için örnek bir meyve bahçesi kurduklarını belirterek, “33 dönümlük üzüm bağı, 17 dönümlük meyve bahçesi ve kış bostanımızı kurarak tarımsal üretim noktasında örnek bir belediye olmaya devam ediyoruz.” dedi.

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AĞAÇLAR SAĞLIKLI GELİŞİYOR
Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka’daki 17 dönümlük alanda 660 adet meyve ağacıyla kurulan meyve bahçesinde çapalama çalışması yapılarak donan toprağın havalanması sağlandı. Tüm ağaçlar donma tehlikesine karşı ziraat mühendisleri tarafından incelenirken, incelemeyi yapan yetkililer herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktardılar.

“ANKARA’NIN İKLİM ŞARTLARINA UYGUN MEYVE DİKTİK”
Meyve bahçesinde bulunan ağaçların Ankara’nın iklim şartlarına uygun olarak seçildiğini ve dikimi yapılan ağaçların gelişim sürecini hızlı katettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tarımsal üretimi teşvik etmek için kurduğumuz meyve bahçemizde 100 Elma, 30 ayva, 30 armut, 50 şeftali, 30 nektarin, 70 vişne, 40 Kiraz, 40 kayısı, 50 badem, 145 ceviz, 75 erik ağacı bulunuyor. Her bir ağacımızla tek tek ilgileniyoruz, gelişim sürecini yakından takip ediyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerimizi hem hizmet içi tesislerimizde kullanacağız hem de e-ticaret platformumuz olan Keçikoop üzerinden satışa sunacağız.” ifadelerini kullandı. 

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