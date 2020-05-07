Corona virüs salgınında özellikle C vitamini yönünden zengin olan limon ve sivri biberin fiyatını artırdı. Bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici sarımsağın da fiyatı geçen seneye göre ciddi şekilde artış gösterdi.

Corona virüs salgını vatandaşın vitamin deposu olarak tükettiği sebze ve meyve fiyatlarını da etkiledi. Kimi ürünün fiyatı geçen seneye göre artış gösterirken kimi de aynı kaldı. Ancak bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara iyi geldiği bilinen sarımsağın fiyatı deyim yerindeyse uçtu. Geçen yıl en fazla 50 liraya çıkan sarımsağın kilosu bu sene 90-100 lirayı gördü. Fiyatı en çok artan sebzeler ise salatalık, sivri biber ve limon oldu.

Meyve, sebze fiyatları arttı mı? Patetes ve soğanın fiyatı nekadar?

PATATES SOĞAN AYNI 5 LİRA

Geçtiğimiz yıla göre incelediğimiz sebze meyve fiyatlarında fiyatı hemen hemen aynı olan ürünlerin başında domates geliyor. Geçtiğimiz yıl da 5-8 lira civarında olan kilo fiyatı bu senede hemen hemen aynı. Yine sofların vazgeçilmezi patates soğan corona virüsten fiyatı etkilenmeyen ürünlerden. İkisinin de kilosu 5 liradan satılıyor. Vitamin deposu olarak tüketilen taze soğanın demeti geçen seneyle aynı olarak 3,5 liradan satılıyor. Ispanak, havuç ve patlıcanın kilosu ise geçen seneyle hemen hemen aynı olarak 5-6 lira arasında değişiyor.

Meyve, sebze fiyatları arttı mı? Sivri biber fiyatı nekadar?

ARTANLAR ARASINDA SİVRİ BİBER DE VAR

Corona virüs salgınının etkilediği sebze meyve fiyatlarının arasında özellikle C vitamini yönünden zengin ürünlerin olması dikkatlerden kaçmıyor. Artan talep karşısında ürünlerin fiyatları genellikle artış göstermiş durumda. Bu ürünlerin başında bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak geliyor. Geçen yıl 35 liralardan 50 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu bu sene neredeyse 100 lirayı buldu. Pek çok market ve pazarda 90 liradan satılıyor. Yine C vitamini yönünden zengin olduğu bilinen sivri biberin kilosu da 4-5 liradan 8-9 liralara kadar çıktı. Limon ise geçen sene 5-6 liradan satılırken bu yıl çarşı pazarda kilosu 10-12 liradan satılıyor.

Meyve, sebze fiyatları arttı mı? Çilek fiyatı nekadar? Muz fiyatı nekadar?

ÇİLEK 13 LİRA MUZ DEĞİŞMEDİ 10 LİRA

Çocukların gözde meyvesi olan Mayıs ve Haziran ayının vazgeçilmezi çileğin kilosu bugünlerde 13 liradan satılıyor. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 8-9 lira civarı arasında değişiyordu. Yine besleyici özelliğiyle öne çıkan muzun kilo fiyatı geçen seneye göre çok değişiklik göstermedi. Market ve pazarda muzun kilosu 9 ila 12 lira arasında değişiyor. Portakal aynı 6-7 liradan satılıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA