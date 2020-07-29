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Mezarlıklar bayram için hazırlandı 

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde içinde ilçe genelindeki mezarlıkları ziyaretler için hazır hale getirdi. Şehit mezarları çiçeklerle donatılırken, mezar başlarındaki Türk bayrakları yenilendi.
Mezarlıklar bayram için hazırlandı 

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Kahramankazan’daki mezarlıklarda bakım çalışmaları yaptı. Ekipler mezarlıklarda vatandaşlara kolaylık sağlaması için çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi. Mezarlık içerisinde bulunan şehit mezarlarında da bakım çalışması yapan ekipler, şehit mezarlarını çiçeklerle donattı. Ekipler, şehit mezarlarının başlarındaki Türk bayraklarını yeniledi. 

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Bayrakları yeniledik
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Ekiplerimiz özellikle arife günü ve bayramlarda yoğun şekilde ziyarete uğrayan mezarlıklarımızda kapsamlı bir çalışma yaptı. Asri mezarlığımızın içindeki şehitliğimiz ve diğer şehit mezarlarımızda da çalışmalar yaptık. Şehitlerimizin başucunda duran bayrakları yeniledik, mezarları çiçeklerle donattık. Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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