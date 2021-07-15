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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Mamak Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bayrama hazır hale getiriyor. 
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Mezarlıkları Kurban Bayramı’na hazırlayan belediye ekipleri, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. 

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Kurallara uyalım

Mezarlıkların bakım çalışmasını her bayram öncesi gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu süreçte kabir ziyareti yapacak vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında da uyardı. Köse, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

foto-(3)-041.jpegrife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Lütfen kendinizi riske atmayın. Bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine temkinli ve daha dikkatli olarak sosyal mesafeye uyarak mezarlık ziyaretleri yapalım. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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