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Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkentlilerin mezar yeri ve konumlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayan “Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması”nı (MEBİS) güncelledi.
Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay

MEZARLIK BİLGİLERİNE ULAŞMADA KOLAYLIK

Vatandaşlar güncellenen MEBİS uygulamasını https://mebis.ankara.bel.tr  adresi üzerinden şu aşamaları geçerek kullanabilecek: 
-Önünüze çıkan ekranda mezarlık seçimini yapınız
-İsteğinize bağlı olarak “Ad, Soyadı, Baba adı, Ada, Parsel” bilgilerinden istediğinizi kullanarak sorgulama yapınız
-Sonuç ekranında gelen yakınınızın kabir yerini görmek için “Haritada Göster” butonuna tıklayınız 
-Mevcut konumdan kabre kadar ulaşabilmek için “Yol Tarifi” butonuna tıklayınız
-Rota ve mezarlık konumunu çıktı alabilmek için “PDF” butonuna tıklayınız.

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