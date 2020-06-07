Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay

MEZARLIK BİLGİLERİNE ULAŞMADA KOLAYLIK
Vatandaşlar güncellenen MEBİS uygulamasını https://mebis.ankara.bel.tr adresi üzerinden şu aşamaları geçerek kullanabilecek:
-Önünüze çıkan ekranda mezarlık seçimini yapınız
-İsteğinize bağlı olarak “Ad, Soyadı, Baba adı, Ada, Parsel” bilgilerinden istediğinizi kullanarak sorgulama yapınız
-Sonuç ekranında gelen yakınınızın kabir yerini görmek için “Haritada Göster” butonuna tıklayınız
-Mevcut konumdan kabre kadar ulaşabilmek için “Yol Tarifi” butonuna tıklayınız
-Rota ve mezarlık konumunu çıktı alabilmek için “PDF” butonuna tıklayınız.
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