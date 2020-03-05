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Mezarlıkta silahlı kavga

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Hasköy Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Mezarlıkta silahlı kavga

Olay, Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda saat 00:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mezarlık içinden silah sesleri duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler mezarlığın içinde  silahla yaralanmış bir kişiyi buldu. İsminin Zafer Ö. olduğu öğrenilen yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BENİ ARKADAŞIM VURDU"

Zafer Ö. polislere kendisini arkadaşı olan E. Ö.'nün vurduğunu söyledi. E. Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken olay yerinde delil çalışması yapıldı. Bir mahalle sakini, "10 el silah sesi duydum. Yaralı varmış, polis geldi sonra ambulans yaralıyı götürdü" dedi.

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