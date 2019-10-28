Mezun olmadan harçlıklarıyla kendi işini kurdu

Ağrılı üniversite öğrencisi Jiyan Kızıldağ, boş zamanlarında özel sektörde çalışarak biriktirdiği harçlıklarla arıcılık yapmaya başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Jiyan Kızıldağ, ilk olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan arıcılık kursunda mesleğin inceliklerini öğrendi.

Okul dışındaki zamanını boş geçirmeyerek özel sektörde çalışan Kızıldağ, biriktirdiği harçlıklarla arıcılık işine girdi.

Yaz tatillerinde kovanlarını zengin bitki örtülü, yüksek rakımlı yaylalara götüren Kızıldağ, yeni sezonda balın hasadını yaparak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Kovan sayısını 100'e çıkarmayı başardı

Jiyan Kızıldağ, üniversite eğitimi ile arıcılığı bir arada yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanına bal gönderdiğini anlatan Kızıldağ, "Biriktirdiğim harçlıklarla arıcılığa 15 kovan alarak başladım. 5'inci yılımız ve 100 kovan arımız var. 2 bin rakımlı bölgede üretim yapıyorum. Kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. Arıcılık benim için daha ideal bir meslekti. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için bu işe yöneldim. Kendi işimin patronuyum ve çalışma saatlerimi kendim belirliyorum." dedi.