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MGK'dan terörle mücadele, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, terör örgütleriyle mücadele vurgusu yapılırken, Suriye ve Libya'daki durum ele alındı. Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi.
MGK'dan terörle mücadele, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mesajı

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl ikinci kez toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda alınan kararlara ilişkin bildiri yayımlandı.  

Buna göre; PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu.

Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi vurgulandı. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgede barış, huzur ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye devam edeceği kaydedilerek, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.

YUNANİSTAN'A ULUSLARARASI HUKUKA UYMA ÇAĞRISI

Yunanistan'ın, Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları ele alındı. Diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine gittiği belirtilen Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edildi.

KIBRIS MESELESİNE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine Ada'daki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtildi.

Libya'daki siyasi süreçte katedilen aşamalar memnuniyetle karşılanırken, iç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.

DOĞU AKDENİZ'DE TARAFSIZ VE SAĞDUYULU TUTUM ÇAĞRISI

Doğu Akdeniz'de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki Türkiye'nin çağrısı bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekildi. Bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler, tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te Türkiye'nin iktisadi, içtimai, siyasi ve askeri güvenliğini en üst seviyeye çıkarma milli hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların süratle neticelendirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi kararlılığının altı çizildi.

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