  • BIST 87.074
  • Altın 249,559
  • Dolar 6,0395
  • Euro 6,7379
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

MGK’nın gündemi belli oldu: İşte masadaki dosya

Milli Güvenlik Kurulu yarınki toplantıda kritik konuları ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının önemli gündemi S-400 savunma sistemleri üzerinden ABD ile yaşanan gerilim olacak.
MGK’nın gündemi belli oldu: İşte masadaki dosya

Milli Güvenlik Kurulu mayıs ayı toplantısı kritik bir ana gündem maddesiyle toplanacak. Yarın yapılacak toplantıda, S-400 savunma sistemi ve buna karşı çıkan ABD’nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. MGK’nın gündeminde Türkiye’nin iç ve dış güvenlik konuları, uluslararası ilişkiler, Hakurk’a yönelik Pençe Operasyonu ile sürdürülen terörle mücadele ve yaklaşan İstanbul seçimiyle ilgili önlemler olacak.

Başta Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri olmak üzere ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim MGK’nın en önemli konuları arasında yer alacak. Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400 bataryalarının önümüzdeki ay Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. MGK’da, S-400’lerin Türkiye’ye gelmesinin ardından S-400’e karşı olan ABD’nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

AKAR’DAN BİLGİLENDİRME

Toplantıda Suriye’de yaşanan gelişmeler de ele alınacak. İdlib’de artan rejim saldırıları masaya yatırılacak. Sınırımızda yaşanan saldırıların Türkiye’ye yansımaları, İdlib’den olası göç dalgası değerlendirilecek. Uluslararası temaslar da kurulun gündeminde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile askeri temaslar hakkında bilgi verecek. NATO Genelkurmay Başkanları toplantısından dönen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de müzakereler hakkında sunum yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Kurulun bir diğer önemli gündem maddesi Meclis’te görüşülen yeni askerlik sistemi. Yeni askerlik sistemi kamuoyunda tartışılmış, eleştiriler gündeme gelmişti. Tüm bu tartışma ve eleştiriler detaylı bir şekilde ele alınacak.

Doğu Akdeniz’de son dönemlerde yükselen tansiyon da MGK’nın konu başlıkları arasında. Akdeniz’de enerji kaynağı arama ve sondaj faaliyetleri, ülkelerin deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilaflar görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE

MGK, terörle mücadelede gelinen noktayı da ele alacak. TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Operasyonu masaya yatırılacak. 23 Haziran’daki İstanbul seçimleri de değerlendirilecek. Seçim güvenliği ve alınacak önlemler konuşulacak.

Yeni Şafak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:25
  • Bakan Akar'dan ABD ile kritik görüşme29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
  • MGK’nın gündemi belli oldu: İşte masadaki dosya29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:00
  • Davutoğlu yeni parti iddialarını cevapladı28 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • AK Parti itiraz etmişti: YSK'dan yeniden seçim kararı28 Mayıs 2019 Salı 17:42
  • MSB’den pençe açıklaması: Kaç terörist etkisiz hale getirildi28 Mayıs 2019 Salı 17:40
  • Duvar çöktü otomobil asılı kaldı28 Mayıs 2019 Salı 16:48
  • Bulunan ceset parçaları ecrin'e mi ait? Savcılıktan açıklama var28 Mayıs 2019 Salı 15:55
  • Feci kaza: Bir saniye sonrasının garantisi yok28 Mayıs 2019 Salı 15:42
  • Erdoğan'dan pençe açıklaması: MSB sabah saatlerinde operasyonu duyurmuştu28 Mayıs 2019 Salı 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti