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MHK Başkanı Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı MHK Başkanı Zekeriya Alp, basın toplantısı düzenleyecek.
MHK Başkanı Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

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