MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada partisinin kurultay tarihini açıkladı. MHP'nin 13'üncü kez yapacağı Olağan Büyük Kurultay, 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak.
Kurultay tarihini Twitter adresinden duyuran MHP'li Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür."
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