  • BIST 94.896
  • Altın 276,721
  • Dolar 5,7700
  • Euro 6,4146
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

'MHP, ABD ile varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi.
'MHP, ABD ile varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli, 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğunun anlaşıldığını, adeta beşeriyetin vicdanına kazındığını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur. 

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir." 

"Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir" 

Türk milletinin onuruna düşkün müstesna bir millet olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir. 9. gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekatı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir." ifadelerini kullandı. 

"MHP varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Türkiye'ye gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğunun da esasen netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı’nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.

ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 kilometre güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir. Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır."

"Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum"
MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza ettiğini belirterek, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." değerlendirmesini yaptı. 

"Su uyuyacak, düşman uyumayacaktır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekat bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun." 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den sakal esprisi: Bir hafta da bunu konuşsunlar16 Ekim 2019 Çarşamba 14:34
  • Hulusi Akar'dan 'asker selamı'16 Ekim 2019 Çarşamba 14:24
  • Teröristler güvenli bölgeden çıktığında harekat sona erer16 Ekim 2019 Çarşamba 13:23
  • MHP lideri Devlet Bahçeli mesaiye başladı14 Ekim 2019 Pazartesi 11:14
  • Hadi Özışık: Kürt kökenli Türk vatandaşıyım, HDP beni temsil etmiyor14 Ekim 2019 Pazartesi 11:11
  • Bakan Akar, siyasi partileri ziyaret edecek14 Ekim 2019 Pazartesi 09:14
  • Çalışan annelere aylık 650 lira destek13 Ekim 2019 Pazar 11:38
  • MHP'li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal maaşını TSK'ya bağışladı11 Ekim 2019 Cuma 15:09
  • SP lideri Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi10 Ekim 2019 Perşembe 14:01
  • 'Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz'10 Ekim 2019 Perşembe 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti