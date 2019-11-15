MHP Ankara İl Başkanlığınca 5 ilçeye atama gerçekleştirildi

MHP Ankara İl Başkanlığınca Çubuk İlçe Başkanlığına İhsan Mutlu, Güdül İlçe Başkanlığına Mehmet Yiğitel, Kahramankazan İlçe Başkanlığına Murat Özkan, Keçiören İlçe Başkanlığına Arif Aksu, Pursaklar İlçe Başkanlığına Mehmet Ersin Ekinci atandı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ tarafından Başkent’in 5 ilçesine atama yapıldı. İl Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Keçiören ve Pursaklar İlçe Başkanlığına yapılan atamalar MHP Ankara İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

BAHÇELİ’NİN TAKDİRİ İLE…

Yapılan paylaşımda “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleri, İl Başkanımız Sayın Turgay Baştuğ’un talimatları doğrultusunda; Çubuk İlçe Başkanlığına İhsan Mutlu, Güdül İlçe Başkanlığına Mehmet Münür Yiğitel, Kahramankazan İlçe Başkanlığına Murat Özkan, Keçiören İlçe Başkanlığına Arif Aksu, Pursaklar İlçe Başkanlığına Mehmet Ersin Ekinci atanmıştır” ifadelerine yer verildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-