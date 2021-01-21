MHP Ankara İl Başkanlığı'ndan örnek proje "Hayvanlar Üşümesin"

MHP Ankara İl Başkanlığı, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için “Hayvanlar Üşümesin” adıyla kulübe ve mama desteği kampanyası başlattı.

MHP Ankara İl Başkanlığı, dondurucu bu kış günlerinde sokak hayvanları için kulübe ve mama desteği kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, sokak kısıtlaması nedeniyle evde kalan ailelerden soğuk havalarda hayvanların barınması için kedi veya köpek kulübeleri yapmaları istendi.

HAYVANLARA YÖNELİK SOSYAL DUYARLILIK GELİŞTİRİLECEK

Çocuklarda hayvanlara yönelik sosyal duyarlık ve farkındalık geliştirmeyi de amaçlayan kampanya kapsamında teslim edilen kulübelere çocukların isimleri verilebilecek. Ayrıca isteyen kampanyaya mama desteğinde de bulunabilecek. Kampanya destek olanlar kulübeleri veya mamaları MHP Ankara İl Başkanlığı'na ya da en yakın ilçe başkanlığına bırakabilecekler.

ÖRNEK KAMPANYAYI MHP İL BAŞKANI BAŞTUĞ DUYURDU

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, “Haydi Ankaralılar! Bu kış Hayvanlar Üşümesin” adıyla başlatılan kampanya hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının beslenme ve barınma zorlukları nedeniyle hayatta kalmaları zorlaşıyor. MHP Ankara İl Başkanlığı olarak sokaktaki dostlarımızın bu kışı rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış bulunmaktayız.

Kıymetli anneler, babalar ve gençler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ailenizle birlikte kedi veya köpek kulübesi yaparak siz de kampanyamıza destek verebilirsiniz. Bu kampanya ile birlikte çocuklarımıza sokak hayvanları konusunda duyarlılık kazandırırken, sokaktaki dostlarımızı da yalnız bırakmamış olacağız. Kampanyamız neticesinde hayvan barınaklarına teslim edeceğimiz kulübelere çocuklarımızın ismini vereceğiz. Ayrıca dileyen ailelerimiz yaptıkları kulübelerde kalacak dostlarımızın bakıcı ailesi de olabileceklerdir. Bununla birlikte kampanyamıza mama bağışı yaparak da destek verebilirsiniz. Yavrularınızla yaptığınız kulübeleri ve mama bağışlarınızı MHP Ankara İl Başkanlığı’mıza veya size en yakın ilçe başkanlıklarımıza teslim edebilirsiniz.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-