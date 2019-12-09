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MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı eleştirirken "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadesini kullanmıştı.

 

 

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