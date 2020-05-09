  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

MHP: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır

Devlet Bahçeli'nin açıklaması Cumhur İttifakı'nda problem olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Gelen ikinci açıklama, sorun olmadığını gösterdi.
MHP: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

"ÜÇ HİLAL'İN TEK BAŞINA İKTİDARI ARTIK ZORUNLULUKTUR"

Bahçeli açıklamasında, "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklama bir anda gündeme oturdu.

Cumhur İttifakı'ndan problem olduğuan dair iddialar ortaya atıldı.

Bu asılsız iddiaları sonlandıran yine MHP kanadı oldu.

"CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR"

Semih Yalçın, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.

MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip “siyasi şıklıktan” dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır.

Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır." açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan AB Türkiye Delegasyonu'na mektup09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:55
  • Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:54
  • Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:52
  • Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:51
  • MKEK'den yerli maske üretim makinesi09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:21
  • Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde 850 bin maske üretildiğini açıkladı09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:19
  • Milli Savunma Bakanı Akar: 1 Ocak'tan bu yana 1359 terörist etkisiz hale getirildi09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:13
  • Sağlık Bakanlığı ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:12
  • Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:11
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri arıyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti