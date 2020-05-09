MHP: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır

Devlet Bahçeli'nin açıklaması Cumhur İttifakı'nda problem olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Gelen ikinci açıklama, sorun olmadığını gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

"ÜÇ HİLAL'İN TEK BAŞINA İKTİDARI ARTIK ZORUNLULUKTUR"

Bahçeli açıklamasında, "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklama bir anda gündeme oturdu.

Cumhur İttifakı'ndan problem olduğuan dair iddialar ortaya atıldı.

Bu asılsız iddiaları sonlandıran yine MHP kanadı oldu.

"CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR"

Semih Yalçın, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaşarak, "Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.

MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip “siyasi şıklıktan” dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır.

Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır." açıklamasını yaptı.