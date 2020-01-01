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MHP gazetesi Türkgün'ün acı günü: Altındağ'daki yangında hayatını kaybetti

Ankara Altındağ'da bir apartman dairesinde sabah karşı çıkan yangında hayatını kaybeden 4 isimden birinin MHP gazetesi olarak bilinen Türkgün'ün yazarlarından Sezer Yozgat'ın amcası olduğu öğrenildi.
MHP gazetesi Türkgün'ün acı günü: Altındağ'daki yangında hayatını kaybetti

Ankara Altındağ'da bir apartman dairesinde sabah karşı çıkan yangında hayatını kaybeden 4 isimden birinin MHP gazetesi olarak bilinen Türkgün'ün yazarlarından Sezer Yozgat'ın amcası olduğu öğrenildi. 

Bu bilgi MHP'li yetkililerce de doğrulandı. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yangın çıkan dairedeki gençleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Rahmi Yozgat'ın, Türkgün Gazetesi yazarı Sezer Yozgat'ın amcası olduğunu ifade etti.

Durmaz, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiklerini kaydederek, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyede bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da olay yerinde incelemelerde bulunarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

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Altındağ'daki yangın faciasında gençleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Rahmi Yozgat'ın, Ankara'da ülkücü camianın tanınmış isimlerinden Sezer Yozgat'ın amcası olduğu öğrenildi. Sezer Yozgat, MHP lideri Devlet Bahçeli ile aynı karede görülüyor:

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