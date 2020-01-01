MHP gazetesi Türkgün'ün acı günü: Altındağ'daki yangında hayatını kaybetti

Ankara Altındağ'da bir apartman dairesinde sabah karşı çıkan yangında hayatını kaybeden 4 isimden birinin MHP gazetesi olarak bilinen Türkgün'ün yazarlarından Sezer Yozgat'ın amcası olduğu öğrenildi.