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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Aşıda güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Aşıda güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  "Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir." dedi.

Bahçeli, "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz, milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın."

Kaynak: Haber Kaynağı
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