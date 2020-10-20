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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askıda Ekmek Kampanyası paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askıda Ekmek Kampanyası paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplansında yaptığı konuşmada, "Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir." dedi.

Bahçeli, "Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu?" ifadesini kullandı.

"KKTC Cumhurbaşkanı Seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir." diyen Bahçeli, "Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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