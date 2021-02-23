  • BIST 1.543
  • Altın 408,455
  • Dolar 7,0183
  • Euro 8,5385
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz

Bahçeli, "Bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir ne oy kaygısına ne siyasi tartışmalara ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir." ifadelerini kullandı.

"Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz." diyen Bahçeli, "Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz." şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, aslanı kediye boğdurmak için el ovuşturan vatansızlar, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek ne hücre evine yollayacak ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek ne de sokak aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir, Çanakkale ve Aydın'da 127 göçmen kurtarıldı23 Şubat 2021 Salı 10:20
  • İran nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya aldı23 Şubat 2021 Salı 09:56
  • Çobanların bulduğu mağara koruma altına alındı23 Şubat 2021 Salı 09:54
  • Evlat nöbetindeki aileden Kılıçdaroğlu'na tepki: Cumhurbaşkanına laf söyleyeceğine ailelerin yanında ol23 Şubat 2021 Salı 09:53
  • Taksiciyi, bıçak tehdidiyle gasbetti23 Şubat 2021 Salı 09:52
  • Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü 23 Şubat 2021 Salı 09:52
  • Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı23 Şubat 2021 Salı 09:50
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı23 Şubat 2021 Salı 09:40
  • Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi23 Şubat 2021 Salı 09:31
  • Facebook, Avustralya'da kullanıcıların haber paylaşma yasağını kaldıracak23 Şubat 2021 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti