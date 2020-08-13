  • BIST 1.104
  • Altın 457,370
  • Dolar 7,3076
  • Euro 8,6640
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 30 °C
»

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'BJK' plakalı aracını hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "BJK" plakalı otomobilini Avukat Serkan Toper'e hediye etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'BJK' plakalı aracını hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "BJK" plakalı otomobilini Avukat Serkan Toper'e hediye etti.

MHP'den alınan bilgiye göre, Bahçeli, 06 BJK 80 plakalı otomobilini son yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Toper'e hediye etti.

Toper, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizim siyasi ve fikri pusulamız, ailenin büyüğü, kıymetli liderimiz. Antika araç koleksiyonundan BJK plakalı aracı şahsıma hediye ederek büyük bir gurur yaşatıp onurlandırdılar. Daima bir adım gerinde ve emrindeyiz. Yüce Allah, uzun ömürler versin liderim." mesajını paylaştı.

Mesajda, Toper'in Bahçeli ve otomobille çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan’ın Mısır’la geçersiz bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:40
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Çok yakın zamanda seçim beklemiyorum11 Ağustos 2020 Salı 14:15
  • CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım11 Ağustos 2020 Salı 12:36
  • Kılıçdaroğlu'nun yeni 'A Takımı' belli oldu!10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:34
  • TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıklar çıkarsa gerekli değişiklikler yapılır06 Ağustos 2020 Perşembe 12:45
  • Bahçeli'den 'Muharrem İnce' açıklaması04 Ağustos 2020 Salı 15:44
  • Kılıçdaroğlu Mehmetçik Vakfına kurban bağışladı29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:39
  • İbrahim Kalın: Böyle bir şeyi kabullenemeyiz28 Temmuz 2020 Salı 11:25
  • MHP Ordu il başkanı istifa etti21 Temmuz 2020 Salı 17:55
  • Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi17 Temmuz 2020 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti