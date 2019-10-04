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MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP Genel Başkanı için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP Genel Başkanı için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır." dedi.

Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır." ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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