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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir." dedi.

Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AİHM'in Demirtaş kararına dair, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız." dedi.

Bahçeli, "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne ABD'nin yaptırımları ne Avrupa Birliğinin yaptırım tehditleri ne FETÖ'nün ayak oyunları ne PKK'nın kanlı emelleri ne Yunan tahrikleri ne Fransız tacizleri ne Ermeni kumpasları ne de zalim senaryoları bize sökmeyecek, işlemeyecektir."

Bahçeli, "HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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