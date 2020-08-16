MHP Genel Başkanı Bahçeli: Darbelerin terör eylemlerinin gerisinde kimlerin olduğu tescillendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalara ile ilgili, "Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir." ifadelerini kullanarak, "MHP, Joe Biden'ı şiddetle lanetlemekte, ABD Demokrat Partisi’nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir." açıklamasında bulundu

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır." değerlendirmesinde bulundu.