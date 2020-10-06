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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Bize göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ’dan çekilecekler ya da ezileceklerdir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "Güney Kafkasya’da çözümün tek yolu, Ermenistan’ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ’a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur, başka çözüm yoktur." dedi.

"Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmeli"
6-8 Ekim olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli, 35 ilimizde, 68 ilçemizde halkı sokağa döken, 53 kişinin ölümüne neden olan bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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