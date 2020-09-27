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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan’ın Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan’ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ermenistan’ın Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıların düşmanca olduğunu, yeni bir kanlı sayfanın açılması anlamına geldiğini belirtti.

Tovuz Bölgesi'nde artan gerilimlerin sıcak çatışmaya dönüştüğünü, zulüm ve terör yöntemlerinin kimin tarafından kullanıldığının iyice netleştiğini kaydeden Bahçeli, "emperyalizmin maşası Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarına yerleşme ve yuvalanma emellerinin, Karabağ meselesinin adil ve hakkaniyetli şekilde çözüm hedeflerini sekteye uğrattığı"na dikkati çekti.

Bahçeli, bozgunculuk yapan, uzlaşmaya kapalı duran, sivil ve masumların kanını döken ülkenin Ermenistan olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık her şey meydandadır. Güney Kafkasya'da istikrarsızlığın, ilkelliğin, işgal ve istila politikalarının ağırlık merkezi Erivan yönetimidir. Temmuz ayında, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz istikametinde yaşanan çatışmaların tekrar başlaması hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından milli güvenlik tehdididir. Ermenistan saldırganlığı insani, vicdani ve hukuki bütün ilke ve esaslara aykırıdır. 

Özellikle ülkemizin çevresini saran karanlık senaryoların son zamanlarda şiddetlendiği, bununla da kalmayıp vahim bir cepheleşmeye ve sertleşmeye doğru mesafe aldığı görülmektedir. Türk milletine karşı düşmanlık besleyen muhasım odakların Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Akdeniz'den Balkanlar'a kadar sürekli kriz çıkarmak ve kaos üretmek maksadıyla faaliyet halinde oldukları anlaşılmaktadır. Ermenistan'ın alçak saldırısını Akdeniz ve Ege'de oynanan şirret oyunlardan, Libya, Suriye ve Irak'ta sahnelenen emperyalist projelerden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek geldiğimiz bu aşamada imkansızdır. Türk düşmanlarının farklı coğrafyalarda husumet nöbetine girdiği ortadadır."

"Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır"
MHP'nin, "iki devlet, tek millet" halinde geleceği kucaklayan Türkiye-Azerbaycan arasında var olan tarihi ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın hiçbir gücün ve mütecaviz niyetin karşısında geri adım atmayacağı inancında olduğunu vurgulayan Bahçeli, Ermenistan'ın zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetledi.

"Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı: 

"Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün müstevli odakları tekraren uyarıyorum, Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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