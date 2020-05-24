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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hükümetin önereceği tekliflere tam destek

Bahçeli: "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hükümetin önereceği tekliflere tam destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz."

Bahçeli: "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında."

Bahçeli: "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir."

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