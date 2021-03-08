MHP Genel Başkanı Bahçeli, kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti lanetledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti, bütün kalbi ve hissiyatıyla lanetlediğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki şiddet ve cinayet vakalarının "insanım" diyen herkesin kanını dondurduğunu ifade etti.

Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırıların, toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef aldığını belirten Bahçeli, "Samsun'un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın'da ise 92 yaşındaki bir kadını, cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katilin Nazilli'de bir otel odasında yakalandığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması, insanlık onurunun bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada kameralara yansıyan, bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu, bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur."

"MHP, ambleminin istismarına asla göz yummayacaktır"

Bahçeli, gerek güvenlik güçlerinin, gerek adli makamların, gerekse de partisinin Aydın il teşkilatının, üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmesini isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir.

Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum. Aydın'da katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Samsun'da menfur saldırıya uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."