MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptırdı: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.
Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."
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