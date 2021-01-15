MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptırdı: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum

Kovid-19 aşısı yaptıran Bahçeli, "İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." dedi.