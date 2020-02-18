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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çok sert sözler: Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Kimse maval okumasın, biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çok sert sözler: Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anki mücadele parti üstü bir manadadır. Türkiye neden Suriye'de diyen bilhassa küresel güçlere sizin orada ne hakkınız var demek hakkımızdır.

Akıl ve vicdan tutulması yaşayan Esad kendi halkının kanını akıtmaktadır. Esad tarihe, insanlığa, hukuka ve yaşama hakkına karşı affedilmez suçlar işliyor. Esad gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış gelmeyecek.

Kılıçdaroğlu İdlib'de sıkışan yoktur. Ama sıkıştırılmak istenen Türkiye'dir. Hangi iş birlikçinin fermanını okuyorsun?

Kimse maval okumasın, biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz.

Rusya ve ABD güç rekabeti içindedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir.

Türkiye üzerinde vahşi bir oyun kurgulanmaktadır.

Darbe demek karanlık demektir, iç çatışma demektir. Bu kanlı sayfa açılmamak üzere kapanmıştır."

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

Öyle bir dönemdeyiz ki hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti, bir tarafta FETÖ'nün siyasi parti ayağı tartışması var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar. 

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