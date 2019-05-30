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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Mehmedimizi Fatih, Konstantinopolis'i İstanbul yapan, hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup ezanımızı yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, fetihin 566. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fetihin, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükafatı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakarlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden" muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Fetihin canlı ve dinamik bir süreç olduğuna işaret eden Bahçeli, büyük fetihlerin sonuçlarının asırlar boyunca yankı bulduğunu, çağların akışı ve ilerleyişini temelinden etkilediğini vurguladı.

Her fetihin tarihin rotasını değiştirdiğini, beşeriyetin kaderine tesir ettiğini, dünyanın siyasi ve stratejik yapısında derin izler bıraktığını belirten Bahçeli, tarihte hiçbir başarının, hiçbir fethin, hiçbir zaferin tesadüfi ve sürpriz olmadığını ifade etti.

Fethin olması için önce onu hak eden bir ruhun, fethe odaklanan bir inanmışlığın, muhtevalı bir hazırlığın, müessir bir stratejinin varlığının şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Fetih sadece askeri sefer, silaha ve güce dayalı bir seferberlik değildir. Gönüllere girmeyi hedeflemeden, adaletle yönetmeyi gözetmeden, insanlık onuruna hürmet etmeden ulaşılacak askeri sonuçlar başarı olsa bile fetih sayılamayacaktır. Nitekim fetih çok boyutlu bir sürecin adıdır. İstanbul’un fethi, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli, en göz alıcı fetihlerden birisidir. Bu sayede tarihin aktığı yatakla birlikte, insanlık, coğrafyalar, medeniyet ve kültürler değişime uğramıştır. Fetih bir işgal ve istila değil sabrın, sevginin, imanın iradesidir. 566 yıl önce Türk milleti Efendimiz tarafından fethi müjdelenen İstanbul'a bileğinin hakkıyla, aklının marifetiyle, inanmışlığının lütfuyla mührünü vurmuştur. Bu mührün sökülmesi, bu mührün silinmesi imkansız olduğu gibi, bunu düşünenler vahim bir sapmanın ve sapkınlığın içindedir.

Mehmedimizi Fatih, Konstantinopolis’i İstanbul yapan, hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup ezanımızı yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır. Fethimiz uzun bir hazırlık devresinin, yüzyılları bulan arayış ve ülkünün kutlu bir mahsulüdür. Fetih hareketiyle birlikte zulüm bitmiş, köhnelik son bulmuş, karanlığın perdesi inmiş, kalleş ve kötürüm emeller çöpe gitmiş, mukaddes ümitler, muzaffer özlemler, harcı muzafferlik ve muvaffakiyetle karılmış Türklüğün mukadderatı hamd olsun kazanmıştır. Ruhları şad olsun, Rabb'im hepsinden razı olsun. Fethimiz kutlu olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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