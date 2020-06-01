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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçime kapıyı kapattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim iddialarına kapıyı kapattı. Bahçeli, 'Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçime kapıyı kapattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır" dedi.

Parti teşkilatlarına genelge gönderen Bahçeli, milletvekili seçimlerinin planlandığı gibi 2023'ün Haziran ayında yapılacağını söylerken, "Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'na bağlılık vurgusu da yaparken, "Bütün teşkilatlarımız mahallerinde Cumhur İttifakı’nın ruhuna, yeni hükümet sisteminin doğasına müzahir hareket etmekle mükelleftir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

"ERKEN SEÇİM SÖYLEMİ TUZAKTIR"

Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır.

Son zamanlarda sosyal medyadan kışkırtıcı söylemler, iffet yoksunu iftiralar yaygınlaşmıştır. Twitter, Facebook başta olmak üzere, sosyal medyadan partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır. Haysiyet ve itibar suikastı yapan, yalan ve sapkın haber yayan hesaplar yakından takip edilip mutlaka hukuken gereği ikmal edilecektir. Hiçbir iftiraya boyun eğilmeyecek, bunları paylaşan, nifak çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Sosyal medyanın doğru, temiz ve nezih kullanımına bağlı kalmayanlar bunun sonuçlarına katlanacaktır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN RUHUNA MÜZAHİR HAREKET ETMEKLE MÜKELLEFİZ"

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’na yürekten bağlıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için samimi mücadelesini önümüzdeki yıllarda da yapacaktır. Bütün teşkilatlarımız mahallerinde Cumhur İttifakı’nın ruhuna, yeni hükümet sisteminin doğasına müzahir hareket etmekle mükelleftir.

Siyasette ağız birliği önemli ve öncelikli bir hedeftir. Herhangi bir konuda parti politikası tezahür etmeden görüş bildirmek, kanaat paylaşmak sakıncalıdır, sakattır, parti disipliniyle terstir. Herkes teşekkül etmiş parti politikalarına bağlı kalacaktır. Bunun dışında herhangi söz ve açıklamalara tevessül edilmeyecektir."

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