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Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı

Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meraklısı olduğu klasik aracıyla Ankara sokaklarında gezdi.

MHP'nin resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda MHP Lideri Bahçeli'nin, klasik aracıyla Ferdi Tayfur'un ''Mahkumların Duası'' şarkısı eşliğinde Ankara sokaklarında gezdiği görüldü.

Videoya ise ''Video 17 Haziran 2019'' notu düşülürken, paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları, ''Af çıkacak'' yorumlarında bulundu.

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