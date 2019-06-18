Bahçeli Mahkumların Duası şarkısı ile şehir gezintisi yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meraklısı olduğu klasik aracıyla Ankara sokaklarında gezdi.
18 Haziran 2019 Salı 10:32
MHP'nin resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda MHP Lideri Bahçeli'nin, klasik aracıyla Ferdi Tayfur'un ''Mahkumların Duası'' şarkısı eşliğinde Ankara sokaklarında gezdiği görüldü.
Videoya ise ''Video 17 Haziran 2019'' notu düşülürken, paylaşımın ardından Twitter kullanıcıları, ''Af çıkacak'' yorumlarında bulundu.
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